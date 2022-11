Monica Puig: Extrawurst für Novak Djokovic? Kritik von Tennis-Olympiasiegerin

In der Weltrangliste wird Djokovic aktuell aber nur auf Rang 7 geführt und könnte bei einem Verpassen der Titelverteidigung in Paris sogar noch auf Platz 10 zurückfallen. Die Teilnahme an den ATP-Finals (für die besten acht Spieler der Saison) in Turin, die am 13. November losgehen, hat der Serbe aber dennoch bereits auf sicher. Dies, weil die Regeln der ATP besagen, dass ein Spieler auch dann an den Finals teilnehmen kann, wenn er in den Top 20 ist und im abgelaufenen Jahr einen Grand Slam gewonnen hat.