Superskicross in Andermatt – Smith holt sich trotz Beinahe-Crash Platz 2 – Fiva und Lenherr auf Podest

Die Schweiz hat was zu jubeln beim Red Bull Superskicross in Andermatt. Fanny Smith landet bei den Frauen auf Platz zwei. Ebenfalls aufs Podest fahren Alex Fiva und Jonas Lenherr.

Superskicross in Andermatt :

Hunderte Zuschauer verfolgten bei traumhaften Wetter den Red Bull Superskicross in Andermatt. Die weltbesten Skicrosser trafen sich zum Saisonabschluss noch einmal auf der Piste und duellierten sich auf zwei Routen und besonderen Hindernissen.

Mit Ryan Regez, Fanny Smith und Alex Fiva waren auch drei Schweizer Olympiahelden mit dabei. Dabei lief es nicht für alle nach Plan. Für Ryan Regez endete der Wettkampf bereits mit dem ersten Run im Viertelfinal. Der Grund: Ein Fehler am Anfang des Rennens. Nach dem Aus meinte der Olympia- und Gesamweltcupsieger: «Man braucht immer etwas Glück im Skicross. Ich habe nicht mein Bestes gezeigt, das reicht bei diesen Topfahrern halt nicht.»

Für Fanny Smith und Alex Fiva klappte es mit einem Platz unter den besten Vier. Beide zeigten in ihren Auftritten souveräne Leistungen. Bei den Männern stand mit Jonas Lenherr ein weiterer Schweizer im Final – eine starke Leistung. Lenherr hatte bereits mit der Saison abgeschlossen. Durch Ausfälle im Starterfeld wurde er noch nachnominiert.

Mega-Final bei den Frauen

Um 13.20 war Fanny Smith im Final an der Reihe. Für die 29-Jährige ging es gegen Marielle Thompson und Sandra Näslund, zwei absolute Superstars im Skicross. Dazu kam Katrin Ofner, die auch schon einmal ein Weltcuprennen gewonnen hat. Interessant: Mit Thompson, Smith und Näslund waren alle drei Medaillengewinnerinnen der Spiele im Einsatz.

Am Ende holte sich Smith den zweiten Platz hinter Saisondominatorin Sandra Näslund. Es war aber ein harter Kampf für die Schweizerin. Beinahe hätte es einen Crash gegeben. In der Negativ-Kurve kam Smith etwas aus dem Gleichgewicht. Ofner kam mit Tempo herangebraust und fuhr ohne Verschulden direkt in die Schweizerin, die sich aber im Rennen halten konnte.

Nur zehn Minuten später kämpften auch die Männer um den Titel des Gewinners des Red Bull Superskicross. Lenherr und Fiva hielten lange mit, doch am Ende setzte sich der Sieger des letzten Jahres, der Kanadier Reece Howden, durch und verhinderte den Mega-Triumph beim Heimrennen der Schweizer. Für Fiva und Lenherr wurden es die Plätze 2 und 3.