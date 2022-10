Aktion von Neonazis: «Extreme Gruppierungen müssen Strafverfolgungsdruck erfahren»

«Wir müssen in den medialen und politischen Diskussionen achtsam sein, damit wir rechten Gruppierungen nicht in die Hände spielen», sagt Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der ZHAW.

Die Junge Tat störte kürzlich eine Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder im Zürcher Tanzhaus. Politikerinnen und Politiker kritisierten die Störaktion scharf. Am Sonntag postete die rechtsextreme Gruppe auf Instagram ein Video und nannte die Gründe für die Aktion. 20 Minuten hat Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der ZHAW, zum Thema befragt.

Herr Baier, die Mitglieder zeigen sich vermehrt öffentlich. Warum?

Die Beteiligten der Aktion sind mittlerweile durch Medien-Recherchen bekannt, sich zu verstecken macht also keinen Sinn mehr. Stattdessen macht es aus Sicht der Jungen Tat Sinn, nun an die Öffentlichkeit zu gehen, und zwar zu einem Zweck: Man will das eigene Tun so verkaufen, als handelte es sich um eine legitime Form des politischen Protests. Natürlich wird dabei ausgeblendet, dass eine demokratie- und menschenfeindliche Ideologie verfolgt wird, die Störaktionen also alles andere als legitim sind.