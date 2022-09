Überschwemmungen an Adriaküste : «Extreme Wettersituationen wie die an der Adria können häufiger auftreten»

In Italien hat sturzflutartiger Regen die Strassen überschwemmt. Aufnahmen der Rettungskräfte zeigen das Ausmaß des Unwetters. 20min

Darum gehts An der Adriaküste kam es am Donnerstag zu Überflutungen.

Laut einem Meteorologen trugen die warmen Wassertemperaturen der Adria zur Niederschlagsmenge bei.

«Wettersysteme sind sehr komplex, es müssen viele Faktoren zusammenspielen, um eine so extreme Wetterlage zu erzeugen», sagt Experte Daniel Murer.

Dauerregen in grossen Massen hat am Donnerstag Städte an der Adriaküste geflutet. Dabei verloren bis anhin mindestens zehn Personen ihr Leben, zwei Kinder werden vermisst. Nach Monaten der Dürre und Trockenheit war laut Meteorologinnen und Meteorologen in wenigen Stunden so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem halben Jahr.

«Je wärmer das Meerwasser ist, desto mehr Feuchtigkeit wird in die Atmosphäre transportiert», erklärt Meteorologe Daniel Murer von Meteoschweiz. «Das kann zu mehr Unwettern führen.» Folglich sei es unbestritten, dass die steigenden Wassertemperaturen im Adriatischen Meer zu der erhöhten Niederschlagsmenge beigetragen hätten. Ein Gewitter wie das am Donnerstag hätte laut Murer jedoch auch ohne den Hitzesommer stattfinden können: «Wettersysteme sind sehr komplex, es müssen viele Faktoren zusammenspielen, um eine so extreme Wetterlage zu erzeugen», so der Meteorologe.

Warnung vor «Medicanes»

Auch Roger Perret von Meteonews ist sich sicher: «Der Hitzesommer ist mitschuldig am Dauerregen in Italien.» Durch die steigenden Durchschnittstemperaturen würden extreme Wettersituationen wie diejenige über der Adria in Zukunft tendenziell häufiger auftreten, so der Meteorologe. Auch mit sogenannten Medicanes sei in den kommenden Jahren vermehrt zu rechnen, warnt Perret.

Bei Medicanes handelt es sich um eine Art Tropensturm, der auf den Mittelmeerraum begrenzt ist. Das schlägt sich auch in ihrer Bezeichnung nieder: «Medicane» ist ein Kunstwort, das aus den Begriffen «mediterranean» (engl. für «das Mittelmeer betreffend») und «hurricane» zusammengesetzt ist.