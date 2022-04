Isolationshaft war rechtens : Extremer Islamist gab aus Zelle Mordaufträge

Weil er Mitgefangene einschüchterte und sogar aus der Haft Tötungen anordnete, verbüsst ein 54-Jähriger seine Gefängnisstrafe ohne Aussenkontakt in einer Einzelzelle. Dagegen rekurrierte der Islamist – allerdings ohne Erfolg.

Mitgefangenen Enthauptungen gezeigt

Auch unter Mitgefangenen habe der Mann Angst und Schrecken verbreitet. Der frühere Vorbeter der Winterthurer An’Nur-Moschee hielt in seiner Zelle offenbar immer wieder Gebetsstunden ab. Dabei zeigte er auch Fotos von Hinrichtungen und brachte andere Häftlinge dazu, ihm aus Angst zu gehorchen und ihm zu versprechen, nach Verbüssung ihrer Haft für den IS in den Kampf zu ziehen. Einem mit einem Kreuz tätowierten christlichen Mitgefangenen drohte er an, ihm Kopf und Arme abzuschneiden.