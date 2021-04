Rekord-Eruption - Extremer Strahlen-Ausbruch auf Proxima Centauri

Seine beiden Planeten könnten daher die ersten Ziele künftiger interstellarer Raummissionen sein. So hoffte man zumindest bisher. Denn eine Studie von Forschenden der University of Colorado in Boulder zeigt nun: Der ungeschützte Aufenthalt auf ihnen dürfte für den Menschen tödlich sein.

Überraschende Premiere

Einen regelrechten Rekordausbruch verzeichnete das Team um Meredith MacGregor von der University of Colorado am 1. Mai 2019, wie die Astronominnen und Astronomen im Fachjournal «The Astrophysical Journal Letters» schreiben. «Der Stern wurde im ultravioletten Licht plötzlich 14’000-mal heller, wenn man ihn im ultravioletten Wellenbereich betrachtet», zitiert die Carnegie Institution for Science in Washington D.C. MacGregor. Gleichzeitig stieg auch im Radio- und Millimeterwellenbereich die Helligkeit des Roten Zwergs abrupt an, um das Tausendfache.