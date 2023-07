Hitze: So selten wird es in der Schweiz 35 Grad heiss

Eine Auswertung von Meteo Schweiz zeigt: In einem Zeitraum von 122 Jahren wurde die 35-Grad-Marke selbst in einer der Regionen mit den höchsten Temperaturen an nur 20 Tagen geknackt.

Hitze : «Extremes Wetterereignis» – so selten wird es in der Schweiz 35 Grad heiss

1 / 2 Am Dienstag wird in vielen Regionen der Schweiz die 35-Grad-Marke geknackt. MeteoNews Schon am Sonntag stiegen die Temperaturen in der Schweiz auf 35 Grad und mehr. MeteoNews

Darum gehts Nächste Woche gibt es in der Schweiz selten hohe Temperaturen.

35 Grad oder mehr gab es im letzten Jahrhundert am meisten in Basel, am wenigsten in Lugano.

Am Dienstag werden laut Prognosen von MeteoNews in vielen Teilen der Schweiz Temperaturen bis zu 35 Grad und mehr erwartet. Hierzulande ein seltenes Ereignis, das in Othmarsingen AG bereits am Sonntag mit 35,8 Grad eintrat. «Höchstwerte um 35 Grad kamen im letzten Jahrhundert überall in der Schweiz einem Extremereignis gleich», schreibt Meteo Schweiz in einem Blog-Eintrag. Selbst in Basel und in Genf, wo schweizweit oft die höchsten Temperaturen verzeichnet werden, schwitzten die Menschen nicht sehr oft bei Temperaturen von 35 Grad.

Hier wurden 35 Grad am häufigsten geknackt

In Basel beispielsweise wurden in der Zeitperiode 1901 bis 2000 erstmals am 17. Juli 1918 35 Grad überschritten, dann nochmals in den Jahren 1921 und 1923. Der nächste 35-Grad-Tag liess dann gemäss den Daten von Meteo Schweiz 20 Jahre auf sich warten.

Zwischen 1953 und 1982 wurde die Temperaturmarke nur in den Jahren 1957 und 1974 erreicht oder überschritten. Bis ins Jahr 2000 wurden 35 Grad noch in den Jahren 1985, 1986 und 1998 aufgezeichnet. Es kam also vor, dass 35 Grad während langen 15 bis 20 Jahren nicht erreicht wurde.

Etwas häufiger als in Basel wurden 35 Grad in Genf gemessen. Im August 2003 wurden in beiden Regionen an gleich zehn aufeinanderfolgenden Tagen Tageshöchsttemperaturen von 35 Grad und mehr registriert. Zuvor hatte es das ein ganzes Jahrzehnt nicht gegeben.

Hier wurden 35 Grad am seltensten überschritten

In Zürich zeigte das Thermometer zwischen den Jahren 1901 bis 2000 nur an fünf Tagen mehr als 35 Grad an, nämlich 1921, zweimal 1947 und zweimal 1983. Noch weniger solcher Hitzetage gab es in Lugano. Gerade mal an drei Tagen während eines ganzen Jahrhunderts wurden solche Temperaturen gemessen (einmal im Sommer 1945, zweimal im Sommer 1983).

In Zürich und Lugano sind 35-Grad-Tage auch weiterhin eine Seltenheit. Von 2001 bis 2022 zeigte das Thermometer in Zürich laut Meteo Schweiz zweimal 35 Grad und mehr an (2003 und 2013). In Lugano wurde die 35-Grad-Marke sogar nur einmal übertroffen und zwar ebenfalls im Hitzesommer 2003.