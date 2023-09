Andelfingen: «Müssen mit Gewalt von einzelnen Staatsverweigerern rechnen»

Bewaffnete Staatsverweigerer im beschaulichen Andelfingen. Überrascht Sie das?

Wieso wirkte die Pandemie hier als Brandbeschleuniger?

Weil klar wurde, dass wir einen Staat haben, der in Extremsituationen harte Entscheidungen treffen und die Menschen auch einmal piesacken muss und auch kann. Dazu kommt, dass die Informationen zu diesen Themen explosionsartig zugenommen haben. Es gibt heute Workshops, wo man lernt, wie man sich gegen die «Firma Staat» wehren kann, wie man Einsprachen formulieren muss, Gemeindepräsidenten verklagen kann und so weiter.

Staatskritisch wurden in der Pandemie viele. Wo ist die Abgrenzung zum Staatsverweigerer?

Der Staat als Firma – woher kommt diese Idee?

Aus der Reichsbürgerbewegung. Die hat ihre Ursprünge bereits im Deutschland der 1970er-Jahre. Die Bundesrepublik Deutschland war damals die «Firma» und die Reichsbürger wollten eben zurück zum Reich, das ja nie abgeschafft worden sei. Auch in Österreich gab es solche Bewegungen. In der Schweiz gab es vor Corona vor allem in der Ostschweiz einzelne Grüppchen. Es sind Deutsche und Österreicher in die Ostschweiz gekommen, weil sie hier weniger unter Beobachtung standen.