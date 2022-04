Unterstützungsbeiträge werden aufgestockt : Extremismus nimmt zu – Bund stockt Mittel zum Schutz von Minderheiten auf

Ab dem 1. Januar 2023 sollen Einrichtungen von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen höhere Unterstützungsbeiträge des Bundes erhalten. In den Jahren 2023 bis 2027 sollen die Mittel von 500’000 Franken pro Jahr auf insgesamt 2,5 Millionen Franken erhöht werden.

In Zürich wird eine Synagoge nach den Anschlägen von der Polizei bewacht.

Gemäss Beurteilung des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) sind in der Schweiz seit einigen Jahren jüdische und muslimische Einrichtungen einer erhöhten Bedrohung durch Terrorismus und gewalttätigen Extremismus ausgesetzt. Die Verbreitung von antisemitischen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat die Bedrohungslage, insbesondere für jüdische Gemeinschaften, zusätzlich verschärft.

Seit 2020 unterstützt der Bund Schutzmassnahmen für Einrichtungen von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen finanziell. Die entsprechende Gewährung von Finanzhilfen des Bundes ist in der Verordnung über Massnahmen zur Unterstützung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) geregelt. Demnach können Schutzmassnahmen mitfinanziert werden, um Minderheiten besser vor terroristischen oder gewalttätig-extremistischen Angriffen zu schützen.

Jährliche Mittel werden aufgestockt

Der Bundesrat hat deshalb entschieden, die Unterstützungsbeiträge des Bundes für Einrichtungen von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen zu erhöhen. So werden die jährlichen Mittel für spezifische Schutzmassnahmen, insbesondere für bauliche und technische Massnahmen, um 500’000 Franken auf eine Million Franken aufgestockt. Die Erhöhung ist zeitlich von 2023 bis 2027 befristet. Ab 2028 wird der Betrag wieder auf 500’000 Franken reduziert. Bis dahin dürften die am meisten gefährdeten Einrichtungen einen höheren baulichen und technischen Sicherheitsstandard erreicht haben. Daneben soll sich der Bund ab 2023 im Rahmen von ganzheitlichen Sicherheitskonzepten gefährdeter Einrichtungen mit maximal 1,5 Millionen Franken pro Jahr an den Gesamtkosten zur Sicherung gefährdeter Einrichtungen beteiligen.