«Warum traf es gerade mich?» – «Habe gelernt, dass man dich hassen muss»

Chantal Galladé und ihre Tochter Amélie (18) erzählten in einem Podcast von früheren Horrorerlebnissen: Stalking, Drohungen, einmal wurde die Politikerin gar von einer Frau angespuckt. Adrian Oertli meldete sich daraufhin auf X, vormals Twitter, und sagte: «Auch bei uns war Galladé ein gepflegtes Hassobjekt und Feindbild.» Er sei froh, dass sie sich davon nicht habe bremsen lassen. In der Redaktion von 20 Minuten treffen sich Galladé und Oertli zum Gespräch.

Wie ist es, hier zu stehen?

Adrian Oertli: Es ist für mich nicht die erste Begegnung dieser Art. Aber es ist immer wieder aufwühlend und gibt mir ein Gefühl von Scham und innerlichem Entsetzen. Es ist wie ein jahrelanges Aufwachen. In welchem Film war ich damals, wie war das möglich?

Chantal Galladé: Für mich ist es eine spezielle Begegnung, ich war ein wenig aufgeregt vor dem heutigen Treffen. Ich wusste, dass man mich in linksextremen Kreisen nicht mag. Aber ich hatte noch nie einen Zugang zur linksextremen Szene. Bist du rausgeschmissen worden oder freiwillig gegangen?

Adrian: Ich wollte mit Lenin-Zitaten ausgerüstet eine Diskussion führen über die Verweigerung der Teilnahme am Parlamentarismus. Lenin fand, man solle am Parlament teilhaben, er hat auch den individuellen Terror als nicht-proletarisch bezeichnet. Ich wurde dann gestoppt mit den Worten: «Wenn du ein Problem hast mit Gewalt, dann geh.» Zu Beginn hiess es, dass die Organisation nach wissenschaftlichen Kriterien funktioniert und Widersprüche diskutiert werden können. Doch das stimmte nicht.

Adrian, wo habt ihr euch getroffen, und wie sahen eure Aktionen aus?

Für die Nachdemo am 1. Mai in Zürich haben wir jeweils Pflastersteine oder mit Farbe gefüllte Bierflaschen vorbereitet und uns Strategien überlegt, wie wir auf der Strasse Dominanz über den Rechtsstaat ausüben. Wir hatten eigens dafür gemietete Räume, um Sitzungen abzuhalten. Haben uns aber auch in Privatwohnungen oder GZ-Räumen getroffen. Heute schäme ich mich für die emotionale Gewalt, die ich anderen angetan habe. Dass ich Gewalt propagiert und legitimiert habe, etwa gegen Polizisten.

Hast du Chantal gehasst?

Ich habe gelernt, dass man dich hassen muss. Leute, die einen hohen sozialen Rang hatten in der Organisation, hassten dich. Und ich war dort wie alle anderen einem permanenten Misstrauen ausgesetzt, dem latenten Vorwurf, ich sei nicht vertrauenswürdig. Es besteht eine Paranoia innerhalb von so geheimen, illegalen Strukturen: Wer ist ein Spitzel oder ein möglicher Verräter? Um Zugehörigkeit zur Gruppe zu gewinnen, war es gut, wenn ich dich hasse. Damit signalisierte ich Loyalität zur Gruppe.

Chantal, wie gingst du mit dem Hass um?

Die versprayte Wohnung war auch ein Angriff auf mein Sicherheitsgefühl. Ich wohnte dort mit meiner knapp dreijährigen Tochter allein und mir wurde bewusst, dass es Menschen gibt, die das wissen und dennoch diese Grenze überschreiten. Das hat mich gestresst. Einmal gab es im Vorfeld eines Auftritts von mir in Zürich Plakate aus der linksextremen Szene, dass man Steine auf mich werfen soll. Ich bin trotzdem aufgetreten.

Hast du die Angriffe persönlich genommen?

Ich fragte mich, warum es mich in dieser krassen Form trifft. Ich war relativ jung und habe vieles so gelebt wie die Leute, für die ich mich einsetze: Ich habe eine Berufslehre gemacht, weil meine Mutter, die alleinerziehend war, fand, ich solle nicht ins Gymi, das sei zu teuer. Dann habe ich die Matura auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Ich war selbst alleinerziehende Mutter. Und ich bin sehr offen gegenüber allen, auch wenn ich ihre Meinung nicht teile. Deshalb habe ich nicht verstanden, weshalb ich in besonderem Ausmass Hassobjekt in der linksextremen Szene war. Vielleicht hast du darauf eine Antwort.

Adrian: Du hast dich damals für eine Verschärfung des Jugendstrafrechts eingesetzt. Aus linker Sicht gibt es die Ansicht, dass jegliche Kriminalität aus Unterdrückungs-, Ausbeutungs- und Armutserfahrungen entsteht. Das war damals so ein Punkt. Doch es liegt auch daran, dass du intellektuell sehr fit warst. Wenn man intellektuell nichts entgegenhalten kann, dann sagt man halt, die Person sei böse.

Chantal: Es geht darum, weitere Opfer zu verhindern und dass die Täter eine Strafe bekommen, weil sonst für das Opfer keine Gerechtigkeit hergestellt wird. Opfer und Angehörige leiden manchmal lebenslänglich.

Adrian, du bist zweifacher Vater. Kann man Kinder haben und linksextrem sein?

Ja, es gibt auch Leute in der Szene, die Kinder haben. Die einen Farbanschlag auf eine Wohnung verüben, auch wenn ein Kind darin schläft. Das schockiert mich auch heute noch zutiefst, dass bei dir damals ein Kleinkind mitbetroffen war. Doch über solche Dinge wurde kaum gesprochen, weil man sich selbst innerhalb der Gruppe schützen wollte. Und erst recht nicht über Details, die einen hätten verunsichern können. In unserer Gruppe waren Anwälte, Psychiater, sehr gut ausgebildete Leute. Es ist schlimm, dass es in solchen Kreisen mit hohen Idealen eine so starke Form von Menschenverachtung gibt.

Bios Psychotherapeut und Berufsschullehrerin Adrian Oertli (43) ist Psychotherapeut, zweifacher Vater und lebt in Zürich. Zwischen 2003 und 2009 gehörte er einer marxistisch-leninistisch-maoistischen Gruppierung an, die sich in der Tradition der RAF sah. Heute spricht er über seine Erfahrungen als ehemaliger Linksextremer und engagiert sich im Radicalisation Awareness Network der EU. Chantal Galladé (50) ist GLP-Kantonsrätin und kandidiert für den Nationalrat, dem sie schon 2003 bis 2018 angehörte, damals für die SP. Nach einer KV-Lehre hat sie auf dem zweiten Bildungsweg Pädagogik und Politologie studiert. Sie wohnt in Winterthur, hat zwei Töchter und arbeitet als Berufsschullehrerin. (blu)



Würdest du die Namen deiner früheren Kollegen preisgeben?

Nein. Ich glaube nicht, dass daraus etwas Konstruktives entstehen würde. Es würde nur mehr Gewalt provozieren und Gräben vertiefen.

Chantal: Ist dieser Auftritt für dich ein Risiko?

Adrian: Natürlich. Im Moment bin ich der Einzige in der Schweiz, der sich so stark exponiert, dadurch gefährde ich mich. Mich nervt es, wenn Linksextreme verharmlost werden. Um zu sehen, wie gewaltbereit sie sind, muss man nur in die Geschichte schauen. Wir haben massiv Steine gegen Polizisten geworfen und Polizisten behandelt, als wären sie keine Menschen.

Wie erreicht man die Leute in der linksextremen Szene?

Adrian: Der Dialog ist so wichtig.

Chantal: Aber man findet diese Leute nicht, und sie kamen auch nie auf mich zu. Am 1. Mai sind sie vermummt gewesen. Ich habe mich manchmal schon gefragt, ob ich diesen Menschen im Alltag begegne und sie dann nicht erkenne.

Adrian: In meinem damaligen Zustand hätte ich mich nicht mit dir getroffen. Ich hätte befürchtet, dass ich als Verräter gelte und meinem sozialen Status in der Gruppe schade. Zwar habe ich Gewalt gegen Menschen immer kritisch angesehen, aber ich musste meine Glaubwürdigkeit beweisen.

Wie wirkt dieses Outing auf dich, Chantal?

Ich finde es sehr mutig und auch das Reden darüber. Die Taten verurteile ich, als Mensch respektiere ich dich und rechne dir dein heutiges Engagement hoch an. Du gehst ein Risiko ein. Ich hoffe, dass du bei anderen etwas bewirken und sie motivieren kannst, diesen Schritt ebenfalls zu machen.

Wie wirkt die spätere Reue auf dich? Glaubwürdig. Jeder macht Fehler. Wenn er dazu steht und darüber redet, umso besser. In so einem Fall müssten alle Fakten und Verfehlungen auf den Tisch. Nur so kann wirklich Aufarbeitung betrieben werden. Ich bezweifle, dass das Outing einen grossen Einfluss hat auf junge Leute, die dem Extremismus verfallen.