Fantasie-Welten - Extremisten nutzen «Minecraft» und Co. aus, um Hass zu verbreiten

Sie schleusen nach und nach radikales Gedankengut bei Gesprächen ein und verschicken anschliessend Einladungen in private Telegram-Kanäle.

Forschende des News Programms «Click» der BBC haben während drei Monaten eine Studie im Online-Gaming-Raum durchgeführt. Dabei haben sie g ezeigt , dass Extremistinnen und Extremisten vermehrt die Plattformen nutzen, die solche Games wie «Minecraft» oder «Call of Duty» bieten, um ihre radikalisierte Weltanschauung an ein grösseres Publikum zu bringen. Problematisch ist dies unter anderem, weil die Zielgruppe, die dabei angestrebt wird, häufig junge Menschen sind.

Konzentrationslager in «Roblox»

«Nachdem man auf diese Art und Weise in diese Welt hineingezogen wurde, beginnt die Radikalisierung», so Joe Mulhall von der Organisation Hope Not Hate zur BBC . Denn dann würde man auch ausserhalb der Gaming-Welt immer mehr mit einbezogen, zu Treffen eingeladen und Freundschaften würden geschlossen. «Dabei werden schliesslich politische Themen besprochen und die Gespräche werden immer expliziter.»