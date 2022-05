Neuer Armee-Kampfjet: F-35-Beschaffung könnte bis zu eine Milliarde Franken teurer werden

Die Schweizer Luftwaffe hält trotz mehrerer Berichte in jüngster Vergangenheit über die hohen Kosten beim Jet am Kauf fest.

Schweiz ist einer von mehreren Bittstellern

Neueste Budgetzahlen der US Air Force zeigen, dass der F-35-Jet, den die US-Regierung beim Hersteller Lockheed Martin in Auftrag gegeben hat, massive Mehrkosten verursacht. Die Kosten für einen einzigen Flieger des Typs, der eine lange Vorgeschichte in der Entwicklung hat, dürften sich innerhalb vor nun einem Jahr um einen Viertel erhöhen. Aus diesem Grund werden die USA im kommenden Jahr nur noch 33 statt wie dieses Jahr 48 Flieger des Typs bestellen.

Neben den USA haben mehrere weitere Nato-Staaten Bestellungen eingereicht – jüngst Deutschland und Finnland. In der Schweiz hat der Jet in den vergangenen Jahren für hitzige Debatten geführt. Nachdem das Stimmvolk im Herbst 2020 nur knapp Ja zu einem neuen Kampfjet sagte, kommunizierte die Landesregierung im vergangenen Jahr den Entscheid zugunsten des US-Modells. Linke Kreise kündigten sofort eine Volksinitiative gegen den Kauf an, die derzeit noch hängig ist. Würde das Anliegen durchkommen, wäre ein Kaufverbot in der Bundesverfassung verankert.