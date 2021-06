Kauf für Luftverteidigung - «F-35A-Kampfjet hat höchsten Nutzen und die tiefsten Kosten»

Der Entscheid ist gefallen: Die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd will 36 Flugzeuge des Typs F-35A des US-amerikanischen Herstellers Lockheed Martin anschaffen. Alle vier Flugzeuge hätten die Anforderungen für die Schweiz erfüllt, so der Bundesrat. Beim F-35A ergaben sich aber sowohl den höchsten Nutzen und gleichzeitig die tiefsten Kosten, so der Bundesrat. Die Vorteile erklärte kürzlich auch ein Aviatik-Experte in einem Interview gegenüber 20 Minuten.