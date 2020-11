Nach dem Start hatten die Piloten Probleme am Fahrwerk festgestellt.

In Sitten musste ein Kleinflugzeug notlanden.

Die Maschine war am Montagmorgen, 23. November von Sitten aus mit Ziel St. Tropez, Frankreich gestartet. An Bord waren der Pilot und sein Co-Pilot. Während des Fluges stellten die beiden Probleme am Fahrwerk fest, wie die Kantonspolizei Wallis berichtet. Daraufhin drehte der Pilot um und flog zurück Richtung Wallis.