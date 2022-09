Champions League : «F*** die Krone» – Celtic-Fans machen sich über Tod der Queen lustig

Die Fans von Celtic Glasgow nutzen den Tod von Queen Elizabeth II, um der Welt ihre Abneigung gegenüber dem englischen Königshaus zu zeigen. So sorgt das Ableben der Königin in der Fussballwelt einmal mehr für Wirbel.

Darum gehts Der Tod der Queen und der britische Fussball kommen sich nicht zum ersten Mal in die Quere.

Am Mittwoch sorgen die Fans von Celtic Glasgow mit einem Transparent für viel Aufsehen.

Bereits am Dienstag protestierten Anhänger von Bayern München gegen Spielverschiebungen.

Die Fans von Celtic Glasgow sind historisch dem englischen Königshaus gegenüber gelinde gesagt kritisch gestimmt. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II vergangene Woche nutzen die «Bhoys» die Gelegenheit, dies der Welt noch einmal mehr kundzutun: Im Rahmen des Auswärtsspiels gegen Schachtar Donezk (1:1), das aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Warschau verschoben wurde, entrollen sie ein Banner mit der englischen Aufschrift «F*** die Krone».

Im Stadion ebenfalls zu sehen ist die Botschaft: «Unser Beileid für Ihren Verlust, Michael Fagan.» Der Hintergrund: Dem heute 74-jährigen Fagan gelang es 1982 mehrmals, in den Buckingham Palace einzudringen – einmal sogar bis ins Schlafzimmer von Queen Elizabeth II, die zu jenem Zeitpunkt im Bett gelegen hatte. Die TV-Station BT Sport entschuldigte sich umgehend für die Ausstrahlung der Bilder.



Fussball wird zur Nebensache

Die Vorkommnisse am Mittwoch sind die jüngsten von mehreren Reibungspunkten zwischen dem Fussball und der Staatstrauer, die aufgrund des Ablebens der Queen ausgerufen worden war. So wurde beispielsweise die Spielrunde in der Premier League von vergangenem Wochenende abgesagt. Gleiches gilt für die Europa-League-Partie gegen Arsenal vom Donnerstag.

Zudem wurde die eigentlich für Dienstag angesetzte Champions-League-Partie zwischen den Glasgow Rangers und Napoli auf Mittwoch verschoben, da für den ursprünglichen Termin nicht genügend Sicherheitskräfte zur Verfügung gestanden wären. Aus dem gleichen Grund waren am Mittwochabend in Schottland auch keine italienischen Gästefans erlaubt. Aus Fairnessgründen gilt das auch umgekehrt fürs Rückspiel am 26. Oktober in Neapel.

Fan-Ärger – aber nicht wegen Königshaus

Dass wegen des Todes der Queen der Fussball-Kalender auf dem ganzen Kontinent durcheinandergebracht wird, kommt nicht überall gut an. Bereits am Dienstagabend rollten Bayern-Fans während des Champions-League-Spiels gegen Barcelona (2:0) ein Banner mit einer geschmacklosen Botschaft aus: «Kurzfristige Spielabsagen und Verlegungen wegen des Todes einer königlichen Person?! Respektiert Fans!»

Es ist nur eine von vielen Protestbekundungen vonseiten der Fans. Nur: Das Königshaus hat zu keinem Zeitpunkt verlangt, dass Anlässe wie Fussballspiele verschoben oder abgesagt werden. «Es gibt keine pauschalen Anweisungen des Königshauses, Veranstaltungen, Dienstleistungen oder Verkehrsverbindungen zu streichen», zitiert «Daily Mail» eine königliche Quelle.

«So wenig wie möglich stören»

Weiter heisst es: «Wir verstehen zwar, dass die Menschen dem Leben Ihrer Majestät Königin Elizabeth angemessen und respektvoll gedenken wollen, aber es ist Sache der einzelnen Organisationen zu entscheiden, wie sie dies tun.» Genauso sei es Sache der Organisationen sicherzustellen, dass man andere dabei so wenig wie möglich stört.

Was definitiv viele störte, war die Aktion der Celtic-Fans. «Gibt es schlimmere Fans als diejenigen von Celtic?», fragt ein User auf Twitter. «Daily Mail»-Journalist Richard Eden klagt derweil an: «Schande über die Glasgower Celtic-Fans, die heute Abend bei ihrem Spiel die Queen beleidigt haben.» Andere kritisieren hingegen, dass BT Sports unmittelbar das Banner zensiert hat. «Jetzt leben wir definitiv in einer Diktatur», heisst es beispielsweise.

Loyale Rangers

Übrigens: Anders als das von katholischen irischen Immigranten gegründete Celtic ist Stadtrivale Glasgow Rangers wie das Königshaus protestantisch – und den Royals seit jeher loyal gestimmt. Auch die Rangers müssen am Mittwochabend ans Werk, unterliegen zu Hause Napoli 0:3. Der heimische Höhepunkt im Ibrox Park passiert entsprechend auf den Rängen: Die Fan-Choreo, mit der die Queen gewürdigt wird, geht zurzeit um die Welt.

