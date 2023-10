Ein «Generationenwerk» verhindert, dass Jobs ins Ausland abwandern

1 / 6 Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding, im Gespräch mit Gaudenz Loser, stv. Chefredaktor von 20 Minuten. 20min/Marco Zangger Die F.G. Pfister Holding vereinigt unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung derzeit sechs Schweizer KMU mit rund 350 Arbeitsplätzen. 20min/Marco Zangger Es sollen jedes Jahr ein bis zwei neue KMU dazukommen, sagt Obrecht. Eine Obergrenze gebe es nicht. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Wenn die Gründer oder Besitzer von Schweizer KMU keine Nachfolgeregelung haben, können sie sich bei der F.G. Pfister Stiftung melden.

«Wir bezahlen faire Preise», sagt Verwaltungsratspräsident Rudolf Obrecht – zuerst müsse sich die Stiftung aber in die Übernahmekandidaten verlieben.

Gibt es eine Lösung, bleiben die Partner oft selbst beteiligt und in der Firma aktiv – auch als CEOs.

Wie viel Kapital der Verkauf der Schweizer Markenikone Möbel Pfister frei gemacht hat und wie viel davon in die F.G. Pfister Stiftung geflossen ist, sagt Rudolf Obrecht nicht. Aber es sei ein «beträchtliches Vermögen», das es nun sinnvoll einzusetzen gilt.

Der Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding, die zu 100 Prozent der F.G. Pfister Stiftung gehört, hat daraus seit 2020 zusammen mit einigen innovativen Köpfen eine aussergewöhnliche, sehr schweizerische Institution gezimmert. Oder wie Obrecht es nennt: ein Generationenwerk.

So rettet die Stiftung Schweizer Arbeitsplätze

Die F.G. Pfister Stiftung betreibt mit dem Geld Unternehmen, die dem eigenen Erhalt und dem Erhalt von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen in der Schweiz verpflichtet sind. Konkret läuft das so: Wenn die Gründer oder Besitzer von Schweizer KMU keine Nachfolgeregelung haben und vor der Frage stehen, an wen und wie sie ihr Lebenswerk verkaufen wollen, dann bietet sich die F.G. Pfister Stiftung als Partner und Käufer an.

Die Stiftung will dabei als dabei als Mehrheits-Eigner eine stabile Zukunft für die Firma und ihre Mitarbeitenden gewährleisten und verhindern, dass die Arbeitsplätze verschwinden oder ins Ausland verschoben werden.

Die KMU bleiben unabhängig

Sechs KMU sind über die F.G. Pfister Holding schon auf diese Weise «in die Familie gekommen». Jedes Jahr sollen es ein bis zwei mehr werden. «Wir bezahlen faire Preise und keine Maximalpreise», erklärt Obrecht. Aber darum geht es den meisten Partnern auch nicht. «Ihnen liegt das Schicksal ihrer Firma und ihrer Mitarbeitenden am Herzen.»

Die Partner bleiben oft selbst beteiligt und in der Firma aktiv – auch als CEOs. Denn, und das ist Obrecht ganz wichtig, die gekauften KMU bleiben operativ unabhängig. «Wir geben nichts vor. Wir lassen die Firmen so, wie sie sind. Es gibt ein Finanzreporting, klar. Aber wir glauben nicht an Synergien. Speziell natürlich nicht, wenn es so unterschiedliche Felder sind, wo sie tätig sind. Das heisst, die unternehmerische Entscheidung ist vollkommen bei der Firma.» Die F.G. Pfister Holding sei eben kein Konzern – und schon gar kein Mischkonzern.

Goba und Zesar

Bei der Goba AG (Flauder, Mineralwasser) in Gontenbad AI ist die F.G. Pfister Holding 2022 mit einer Beteiligung von 90 Prozent eingestiegen. «Ich sitze da zwar als Vizepräsident im Verwaltungsrat», so Obrecht. «Aber ich sage weder der Verwaltungsratspräsidentin Gabriela Manser noch dem CEO, wie sie Mineralwasser verkaufen sollen. Diese Familie hat 70 Jahre lang allein gekämpft im Markt – und sie tut das noch immer.»

Die Initiative Schweiz wurde 2021 ebenfalls unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung lanciert und ist eine private Förderagentur, die Projekte in allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz unterstützt. Ziel der Initiative Schweiz ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand zu fördern.

Oder die Zesar.ch AG, die in Tavannes BE Qualitätsmöbel für Schulen und Industrie herstellt: Die Firma laufe gut und verdiene dank hervorragendem Engineering, Digitalisierung und Automatisierung Geld, so Obrecht. «Der Patron Roland Zaugg hätte nie verkaufen müssen. Und er hatte Angebote von vielen Firmen, die mehr geboten haben als wir. Aber er wollte sein Unternehmenswerk langfristig und für ihn sinnvoll sichern, indem er in der Firma bleibt.»

«Wir sind kein Sozialwerk»

Und obwohl der Charakter der F.G. Pfister Stiftung eindeutig gemeinnützig ist, stellt Obrecht klar: «Ein Sozialwerk sind wir nicht. Wir übernehmen keine Firmen, die Restrukturierungsbedarf haben oder sonst in Schieflage geraten sind.» Noch wichtiger: Die Firmen müssen ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben.

So hätte die F.G. Pfister Holding zum Beispiel die Biella, die unlängst die Produktion der legendären Bundesordner ins Ausland verlegen musste, nicht angenommen. «Ordner sind kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell», sagt Obrecht trocken. Aber auch die eigene Herkunftsfirma, Möbel Pfister, hätte die F.G. Pfister Holding rückblickend nicht retten wollen. «Der Schweizer Markt war zu klein für die in diesem Geschäft nötige Skalierung», so Obrecht.

«KMU, meldet euch!» Herr Obrecht, was ist die Zukunftsvision – sagen wir in 20 Jahren – für die F.G. Pfister Stiftung?

Rudolf Obrecht: Die F.G. Pfister Holding vereinigt unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung derzeit sechs Schweizer KMU mit rund 350 Arbeitsplätzen. Es sollen jedes Jahr ein bis zwei neue KMU dazukommen. Eine Obergrenze gibt es nicht. Aber wir sind natürlich ständig auf der Suche nach geeigneten KMU. Deshalb: Meldet euch, wenn ihr eine Nachfolgeregelung sucht! Wie wird man bei der F.G. Pfister Stiftung zum Übernahmekandidaten?

Nun, man schaut sich eine Firma zuerst einmal an. Die schicken eine Mail oder man trifft sich. Und wenn das passt, gehe ich zuerst mit der Besitzerin oder dem Besitzer wandern. Ja, effektiv, das ist das Beste. Ich komme selbst aus einer Unternehmerfamilie. Ich weiss, was das heisst, ein KMU zu verkaufen. Ein Lebenswerk. Wir müssen uns zuerst ineinander verlieben. Wenn ich jemanden heirate, will ich verliebt sein. Das muss ich sein. Also gehen wir wandern. Und wir sprechen. Ich sage, wo ich herkomme. Wo wir als Stiftung herkommen. Welche Werte uns wichtig sind. Die andere Seite muss das Unternehmen erklären. Und dann merkt man schon relativ schnell: Passt das? Passt das nicht? Und erst dann kommt alles andere. «Wenn es passt, gehe ich zuerst mit der Besitzerin oder dem Besitzer der Firma wandern.» Rudolf Obrecht Was ist Ihr Motiv für dieses Engagement?

Wir alle, die da mitmachen, haben ein «Straight Salary», keine Boni, keine sonstigen Fringe Benefits, keinen Mandatsvertrag, keine Transaktionsgebühren. Wer bei uns im Verwaltungsrat ist, muss finanziell unabhängig sein. Wir machen das, weil wir allen in der Schweiz Danke sagen wollen, und zwar so, wie es «Papa Pfister» auch am Herzen gelegen ist. Und weil das so sinnhaft ist. Wir wissen, wir arbeiten an einem Generationenwerk. Das ist ein schönes Gefühl. Der Grenznutzen von Geld ist schnell erreicht. Und wenn ich sage, ich bin 62, und 75 Prozent meiner Lebenszeit sind durch – was macht mich dann noch glücklich? Etwas Sinnhaftes zu tun für etwas Grösseres oder noch mehr Geld auf den Haufen zu werfen? Und ja, selbstverständlich gibt es auch für mich eine Nachfolgeregelung im Verwaltungsrat. Die ist geschrieben und diese Person weiss das schon.