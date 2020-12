1 / 10 Die 62-jährige F. J. wurde bei Egnach TG tot aufgefunden. Facebook Die sterblichen Überreste wurden in einem Waldstück in der Nähe von Egnach TG entdeckt. BRK News Beim Waldstück handelt es sich um das Sangehölzli zwischen Egnach TG und Neukirch TG. Google Maps

Darum gehts Nach dem Tötungsdelikt in Egnach entdeckte ein Bauer Anfang Dezember am Waldrand die Überreste einer Person.

Bald wird klar: Bei der Leiche handelt es sich um die Vermisste F. J.

Am Samstag wurde eine 54-jährige Frau als Tatverdächtige festgenommen.

Nun spricht ein langjähriger Freund der Frau über die Umstände ihres Verschwindens – und seine Vermutungen.

Die Kantonspolizei Thurgau suchte bereits seit Ende Oktober nach der 62-jährigen F. J.* Sie war am 29. Oktober unter mysteriösen Umständen von einem Parkplatz eines Vitaparcours in Münsterlingen TG verschwunden. Vor einer Woche folgte schliesslich die traurige Gewissheit: Bei der Leiche, die von einem Bauern am Waldrand in Egnach TG gefunden wurde, handelte es sich um die sterblichen Überreste von F. J. Am Samstag verhaftete die Kantonspolizei Thurgau nach einer Hausdurchsuchung eine 54-jährige Tatverdächtige.

Fridolin Fischli (70) kannte F. J. seit über 35 Jahren. Die Nachricht ihres Todes habe ihn «wie ein Hammer» getroffen. «Wir gingen zusammen in die Ferien, trafen uns auch viel in der Schweiz. Sie war praktisch ein Familienmitglied – ich nannte sie ‹Schwösterli› und sie mich ‹Brüederli›.» Dass sie am 29. Oktober einfach verschwand, passe nicht zu ihrer Art. «Einen Tag zuvor schrieb sie mir noch, dass es ihr gut gehe und dass wir zusammen einen Kaffee trinken gehen sollten», sagt Fischli. Er hat jedoch einen Verdacht: «F. hatte einen Stalker – bereits seit August.»

F. habe sich verfolgt gefühlt

Wie J. ihm berichtete, habe ihr die Person auf Facebook, Instagram und per Whatsapp nachgestellt – Tag und Nacht, sagt Fischli. «F. hat deswegen ihre Handynummer geändert.» Offenbar habe sie sich aber auch im echten Leben verfolgt gefühlt. Das habe er auch der Polizei gesagt, als er seine Aussage machte. «Sie versicherten mir, dass sie auch digital allen Spuren in diese Richtung nachgehen.»

Dass jetzt aber eine Frau als Tatverdächtige verhaftet worden sei, habe ihn überrascht, so Fischli. Erklären könne er es sich nur folgendermassen: «F. hatte seit kurzem einen neuen Freund. Es könnte aber sein, dass er verheiratet ist und es sich bei der Person, die ihr nachgestellt hat, um die gehörnte Ehefrau handelt.» Dass sich F. neuerdings mit einem neuen Mann traf, bestätigte auch eine weitere Bekannte gegenüber 20 Minuten. Wie Fischli sagt, habe sich F. beim Vitaparcours eventuell mit dem neuen Freund treffen wollen, sei jedoch abgepasst worden. Er betont: «Dabei handelt es sich jedoch nur um Vermutungen.»

«Man konnte mit ihr über Gott und die Welt reden»

F. habe es über die letzten Monate nicht einfach gehabt: «Sie war in einem finanziellen Engpass, weil sie sich frühpensionieren lassen wollte, aber noch kein Geld erhielt, so Fischli. Daher habe er sich gefreut, als er von ihrem privaten Glück erfuhr. «Trotz allem war sie immer gut gelaunt, man konnte mit ihr über Gott und die Welt reden, aber auch feiern und in den Ausgang gehen.» Ein solches Ende habe sie nicht verdient. Fischli: «Ich hoffe daher auf eine möglichst schnelle Auflösung des Falls, damit sie ihre Ruhe finden kann.»

Wie die Staatsanwaltschaft Thurgau auf Anfrage mitteilt, erfolgten die Hausdurchsuchung und die anschliessende Festnahme der tatverdächtigen Frau in Bottighofen TG. Der genaue Tathergang, die Hintergründe und die Motive seien Gegenstand der laufenden Strafuntersuchung. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne sich die Staatsanwaltschaft nicht zu weiteren Details des Falls äussern.