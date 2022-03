Der Kopf war zu menschlich

F.J.* galt seit Ende Oktober 2020 als vermisst. Nachdem am 2. November das Auto der Frau beim Parkplatz des Vitaparcours oberhalb von Scherzingen TG gefunden wurde, starteten die Ermittler eine umfangreiche Suchaktion. Als diese erfolglos blieb, folgte Mitte November eine öffentliche Vermisstmeldung in den Medien. Doch von der verschwundenen 62-Jährigen fehlte nach wie vor jede Spur, bis am 5. Dezember ein Mann am südlichen Waldrand des «Sangehölzlis» in Egnach TG in einem Erdloch den Kopf von F.J. fand. Laut Staatsanwaltschaft konnte am Kopf eine Schussverletzung festgestellt werden. Knapp eine Woche nach dem Fund wurde eine 55-jährige Frau in Bottighofen TG festgenommen – die Vermieterin des Opfers. Diese hatte im Verlauf des Verfahrens zugegeben, dass sie ihre Mieterin erschossen, den Leichnam darauf zerteilt und in verschiedenen Unterflurcontainern in Bottighofen TG entsorgt hatte. Einzig den Kopf habe sie im Wald bei Egnach vergraben – weil sie Skrupel hatte. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und anschliessend eine Landesverweisung von 15 Jahren. Der Prozess findet von Mittwoch bis Freitag im Rathaus von Kreuzlingen statt. Die mündliche Urteilseröffnung ist für Freitag vorgesehen.