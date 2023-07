Jonas Vingegaard: So tickt der Champion der Tour de France

Jonas Vingegaard hat als erster Däne zum zweiten Mal die Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige erreichte das Ziel der Schlussetappe am Sonntag in Paris mit dem Hauptfeld. Nach rund 3400 Kilometern und 21 Etappen hatte Vingegaard mehrere Minuten Vorsprung vor seinem grossen Konkurrenten Tadej Pogacar. Die überragenden Werte von Vingegaard rufen aber zahlreiche Skeptiker auf den Plan.

Machtdemonstrationen mit rekordverdächtigen Werten

Bei der Königsetappe 17 wurde die Tour dann mit Ziel in Courchevel endgültig entschieden. Die Monster-Etappe führte über vier Berge und hatte 5400 Höhenmeter. 15 Minuten vor dem Ziel hatte Pogacar wohl einen der grössten Leistungseinbrüche seiner Karriere – und Vingegaard fuhr den Slowenen in Grund und Boden.

Das sagt er zu Doping-Vorwürfen

Die überragenden Werte des Dänen wecken bei vielen Radsportfans die Erinnerung an Lance Armstrong oder Marco Pantani, die mit Fabelleistungen an der Tour brilliert hatten und später des Dopings überführt wurden. Der 26-Jährige hatte bereits während der Tour betont, dass er aufgrund der Vergangenheit des Radsports Skepsis an seinen Leistungen verstehen kann. «Ich würde aber nie etwas nehmen, was ich nicht auch meiner Tochter geben würde», sagte Vingegaard. Nach dem Tour-Sieg hatte sich auch seine Ehefrau Trine Hansen zu Spekulationen gegenüber «Ekstra Bladet» geäussert: «Wir haben Werte in unserer Familie, dass man nicht betrügt.» Und weiter: «Wir hätten gern, dass die Blutproben 50 Jahre aufbewahrt werden, denn sie wären dann immer noch sauber.»