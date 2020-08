Verkehrshaus Luzern

Fabian Cancellara erhält eigene Ausstellung im Verkehrshaus

Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern eröffnet am 20. August eine Ausstellung ganz im Zeichen des Radsports. Gewidmet wird die Ausstellung einem der erfolgreichsten Radsportler – Fabian Cancellara.

Während seiner 17-jährigen Karriere konnte Cancellara viele Rennen für sich entscheiden. Hier feiert er den Gewinn des Eintagesrennen Paris-Roubai über 259 Kilometeer in Frankreich

Nach dem Rennen 2008 an den Olympischen Spielen in Beijing: Hier gewann Cancellara Gold im Zeitfahren.

Seine Karriere war von Erfolgen geprägt: 4-facher Weltmeister im Zeitfahren, zweifacher Medaillengewinner an den Olympischen Spielen und Schweizer Sportler des Jahres 2008 und 2016, um nur einige seiner Erfolge zu nennen. Fabian Cancellara hat während seiner siebzehn Jahren als aktiver Profisportler viele Siege errungen, bis er im Jahr 2016, nach den Olympischen Spielen in Rio, im Alter von 35 Jahren seine Karriere beendet. Er gilt als einer der erfolgreichsten Radsportler.

Wie das Verkehrshaus in Luzern mitteilt, wird am 20. August eine Ausstellung rund um Fabian Cancellara und den Radsport eröffnet. Unter anderem wird sein Erfolgsweg sowie die Entwicklung seiner Rennvelos gezeigt. Vom ersten Zeitfahrrad bis zum «Goldvelo» der Olypischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.