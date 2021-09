Schock vor dem Italien-Kracher - Fabian Frei nachnominiert – fällt Xhaka definitiv mit Corona aus?

Er war der einzige Spieler des Nati-Kaders, der weder geimpft noch genesen ist. Nun hat es Nati-Captain Granit Xhaka erwischt. Am Mittwochmorgen wurden beim 28-Jährigen Symptome festgestellt, worauf er umgehend isoliert wurde. Zu anderen Spielern hatte er den ganzen Tag keinen Kontakt. Der anschliessende PCR-Test war positiv. Trotzdem gibts es noch Hoffnung, dass Granit Xhaka gegen Europameister Italien am Sonntag und am Mittwoch gegen Nordirland auflaufen kann in der WM-Qualifikation. Das Ergebnis des zweiten PCR-Tests von Granit Xhaka steht noch aus. Am Donnerstag bestätigt der Schweizerische Fussballverband aber, dass Fabian Frei vom FC Basel für den an Covid erkrankten Xhaka nachnominiert wird. Bei der Nati rechnet man also wohl mit einem definitiven Xhaka-Aus für die Quali-Spiele.