WM Katar 2022: Fabian Rieder spricht über erstes Nati-Aufgebot

Mit seinen 20 Jahren ist Rieder in Bern längst unumstrittener Leistungsträger und gilt als wertvollster Spieler der gesamten Super League. Seit seinem Debüt im Oktober 2020 kommt der Mittelfeldspieler in gut zwei Jahren auf 94 Einsätze in Gelb-Schwarz. Nur eben auf ein Aufgebot für die A-Nati hatte Rieder bislang noch warten müssen.

«Keine Ambitionen, jedes Spiel zu spielen»

Bei der grossen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld dürfte Rieder an der WM trotz seines riesigen Potentials nur eine Nebenrolle spielen. Für ihn selbst ist das kein Problem. «Ich habe nicht die Ambitionen, jedes Spiel zu spielen. In erster Linie möchte ich viele Erfahrungen sammeln», so der 20-Jährige. «Aber natürlich will ich mich in den Trainings zeigen. Mal schauen, ob es dann für Einsatzminuten reicht.» Möglich, dass es bereits am Donnerstag dazu kommt, wenn die Nati in Abu Dhabi einen letzten Test gegen Ghana bestreitet.