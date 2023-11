Fabian Schär: Nati-Verteidiger spricht über Newcastle und den FC Basel

Im Podcast «Copa TS» spricht Nati-Verteidiger Fabian Schär ausführlich über sein Leben in Newcastle, die Krise des FC Basel und seine Zukunft in der Schweiz.

Darum gehts Fabian Schär (31) ist im Podcast «Copa TS» von Moderator Tommi Schmitt zu Gast.

Dort spricht der Nati-Verteidiger über Newcastle und das Champions-League-Duell mit Dortmund.

Auch die FCB-Krise und ein geplatzter Wechsel zu Gladbach sind Thema.

Fabian Schär (31) plaudert im Podcast «Copa TS» des deutschen Moderators Tommi Schmitt über die laufende Saison mit Newcastle, den FC Basel und einen Fast-Transfer zu Borussia Mönchengladbach. Der Nati-Verteidiger über …

das Champions-League-Duell mit Dortmund

«Wir haben im Heimspiel nicht unsere beste Leistung gezeigt und auch etwas Pech gehabt. Wir wissen um die Wichtigkeit dieser Partie und wollen da noch eine Schippe drauflegen. Wir sollten das Spiel gegen Bayern (0:4) nicht zu sehr in den Fokus stellen. Ich glaube, nach so einem Spiel kommt meistens eine Reaktion. Sie wollen einiges wiedergutmachen.»

seine Saisonziele

«Wir haben das nicht eindeutig definiert. Wir sind in der letzten Saison unter die ersten vier gekommen und würden da natürlich gerne anknüpfen. Aber in der Premier League ist es extrem schwierig, in die Champions League zu kommen. Wenn du es letztes Jahr gepackt hast, möchtest du natürlich schon wieder darum mitkämpfen.»

die Stadt Newcastle

«Für mich ist es mein zweites Zuhause geworden. Das Wetter ist zwar oft nicht so geil, aber ich habe noch nie in meiner Karriere an einem Ort so nette Leute kennen gelernt. Die Stimmung in der Stadt hat sich in den letzten zwei Jahren schon verändert. Für die Leute hier ist der Fussball Religion. Es ist sehr viel Freude und Dankbarkeit zu spüren.»

die Saudi-Millionen

«Ich hab es geil gefunden, dass hier etwas passiert und der Club nun hohe Ambitionen hat. Mir war bewusst, dass sie mir zwei oder drei Spieler vor die Nase setzen könnten. Für mich war aber das Beste, dass ein Trainer kam, der voll auf mich setzt. Die Erwartungshaltung ist extrem gestiegen. Niemand hat damit gerechnet, dass alles so schnell geht.»

eine Rückkehr in die Schweiz

«Der Plan ist schon, irgendwann in die Schweiz zurückzukehren. Aber du weisst nie, was passiert. Darum will ich nichts ausschliessen.»

die FCB-Krise

«Es ist schlimm. Für eine Krise dauert es schon fast zu lange. Ich bin da nicht nah genug dran, aber ich glaube, es werden viele falsche Entscheidungen getroffen. Dass Trainer und Spieler ständig ausgewechselt werden, ist schon traurig zu sehen. Die Ansprüche sind natürlich ganz andere.»

die EM 2024

«Auf Turniere freust du dich immer wie ein Kind darauf. Deutschland finde ich als Austragungsort überragend. Es ist das perfekte Land für ein Fussballturnier. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich beim Turnier dabei sein könnte.»

geplatzten Gladbach-Wechsel

«Ich war sehr nahe an einem Wechsel und bin mit Gladbach bereits an einem Tisch gesessen. Dann habe ich mir eine Knieverletzung zugezogen. Darum hat der Transfer nicht stattgefunden. Ein halbes Jahr später (Sommer 2015) bin ich dann nach Hoffenheim gewechselt.»

