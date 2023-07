Blutvergiftung: Fabian (14) verliert Arme und Beine

Ende März erkältete sich Fabian beim Schwimmen in Mönchengladbach. Wenige Tage später verliert der 14-Jährige seine Arme und Beine. Zunächst deutete nichts darauf hin, dass Fabians Leben sich so dramatisch verändert wird. «Er war ganz normal erkältet», sagt sein Vater zur « Rheinischen Post ».

Doch bereits am nächsten Tag beginnen sich Fabians Lippen blau zu verfärben. Er muss sich übergeben und bekommt einen Ausschlag. Seine Eltern machen sich Sorgen und bringen ihn ins Spital. «Da hiess es nur, das sei ein viraler Infekt», so der Vater zu «Bild».

Kaum Überlebenschancen

Wieder zu Hause, verschlechtert sich Fabians Zustand weiter. Seine Eltern rufen den Notarzt an, dieser geht davon aus, dass er sich eine Lungenentzündung eingefangen hat. Fabians Puls wird immer schwächer und er hat nun 40 Grad Fieber. Die Ärzte verlegen ihn per Helikopter in die Universitätsklinik Essen. Fabian erleidet eine Blutvergiftung durch Streptokokken-Bakterien und ein Multiorganversagen.