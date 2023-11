Fabio Celestini: Das sagt der neue FCB-Trainer

Es war wohl eine Frage der Zeit: Der FC Basel zog am Dienstag die viel zitierte Reissleine und trennte sich von Trainer Heiko Vogel. Vier Niederlagen in vier Spielen ohne ein Tor und mit zehn Gegentreffern war zu viel. Das Zepter neu in der Hand hat Fabio Celestini. Der 48-Jährige äusserte sich auf der FCB-Website zum Wechsel, nur wenige Stunden vor dem ersten Einsatz im Schweizer Cup in Kriens (ab 20.30 Uhr live bei uns). Der ehemalige Schweizer Nationalspieler über …