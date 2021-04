«Ich baue meine Kondition wieder auf. Es fühlt sich gut an, wieder auf dem Rad zu sitzen und wieder wie ein professioneller Radfahrer zu leben», sagt Fabio Jakobsen in die Kamera und lächelt. Jeder habe ihn auf seinem Weg zurück begleitet, die Bande in der Radfamilie zu seinen Mitstreitern, Konkurrenten und Freunden seien noch enger geworden. Emotional berührend sei es gewesen, einige Leute im Fahrerfeld wieder zu sehen – nach seinem schrecklichen Sturz bei einem Massensprint kurz vor dem Ziel der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt im vergangenen Jahr.