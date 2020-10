Polizeimeldungen Ostschweiz : Fabrikarbeiter fällt in Tank mit Seife und stirbt

Am Mittwoch ist in Ebnat-Kappel SG ein 56-jähriger Fabrikarbeiter in einen Tank mit seifiger Flüssigkeit gefallen. Er war mit der Entnahme einer Probe beschäftigt. Der Mann konnte nur noch tot aus dem Tank geborgen werden.