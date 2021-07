Bangladesch : Fabrikbesitzer nach Grossbrand mit mehr als 50 Toten festgenommen

Nach dem Fabrikbrand in Bangladesch mit mehr als 50 Toten hat die Polizei den Firmenbesitzer festgenommen. Er steht unter Mordverdacht, teilte die Polizei am Samstag mit.

In Bangladesch kam es am Donnerstag zu einem verheerenden Fabrikbrand.

Der Grossbrand in der Lebensmittelfabrik war am Donnerstag ausgebrochen, als sich dutzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem sechsstöckigen Gebäude befanden. Augenzeugen schilderten, wie Menschen aus dem obersten Stockwerk sprangen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Nach bisherigen Behördenangaben wurden durch den Brand 52 Menschen getötet und etwa 30 weitere verletzt.