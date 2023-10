Fabrizio Behrens: «Die Trennung von meiner Tochter war sehr schwierig für mich»

1 / 6 Fabrizio Behrens ist der neue Bachelor. 20min/Ela Çelik Der Zürcher sagt, dass er hinter allem steht, was in der Show passiert ist und betont: «Meine Mama hat mich gut erzogen.» 20min/Ela Çelik Der 33-Jährige ist Vater einer sechsjährigen Tochter. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Die zwölfte Staffel der Trash-Kuppelshow «Der Bachelor» startet am 16. Oktober 2023 auf dem Privatsender 3+.

Der diesjährige Rosenkavalier ist Fabrizio Behrens. Der 33-Jährige kommt aus dem Zürcher Oberland, hat Wurzeln in Brasilien und ist bereits Vater einer sechsjährigen Tochter.

20 Minuten hat den Rosenkavalier zum Interview getroffen.

Fabrizio Behrens, die neue Staffel von «Der Bachelor» ist im Kasten. Bist du nun vergeben?

Das sei mal dahingestellt. Man darf sich zumindest auf eine spannende Staffel freuen.

Klingt nicht so überzeugend. Glaubst du wirklich an das Glück der grossen TV-Liebe?

Auf jeden Fall. Wieso denn auch nicht? Ich bin überzeugt, dass man die Liebe überall finden kann und nichts ausschliessen soll.

Was denkt dein Mami über die Teilnahme bei «Der Bachelor»?

Sie findet das unglaublich spannend und ist entsprechend ein grosser Fan – wenn nicht sogar mein grösster.

Gibt es etwas, was sie besser nicht sehen sollte?

Ich stehe absolut hinter allem, was in Thailand passiert ist. Meine Mama hat mich sehr gut erzogen, weshalb ich nichts zu befürchten und zu verbergen habe.

Wie ist es für dich, gleichzeitig Bachelor und Vater einer sechsjährigen Tochter zu sein?

Das ist ein sehr spezielles Gefühl. Soweit ich weiss, ist das das erste Mal, dass ein Vater in die Rolle des Bachelors schlüpft. Bisher habe ich aber nur positive Rückmeldungen erhalten, was mich in meinem Vorhaben bestärkt.

Wie viele Frauen hast du deiner Tochter schon vorgestellt?

Damit bin ich sehr zurückhaltend. Bisher hat meine Tochter nur eine Partnerin von mir kennen gelernt und das ist schon eine Weile her. Aus dem Bachelor-Abenteuer habe ich sie bisher komplett aussen vor gelassen.

Wo war deine Tochter, während du in Thailand mit deinen Ladys Party gemacht hast?

Ich hätte sie gerne mitgenommen, wäre dies möglich gewesen. Doch während der Dreharbeiten hat es ihr an nichts gefehlt. Ganz im Gegenteil: Sie wurde vom Mami und Grosi – also meinem Mami – in dieser Zeit ordentlich verwöhnt.

Wie war die lange Trennung für dich?

Sehr schwierig. Wir waren noch nie so lange voneinander getrennt. Nichtsdestotrotz haben wir das als Team grandios gemeistert. Sie wusste von Anfang an, dass Papa auf eine Mission geht. Dazu hat sie mir ganz viel Glück gewünscht und Mut zugesprochen, was mir sehr viel bedeutet. Zudem haben wir uns jeden Tag per Videocall gesehen, was mir sehr geholfen hat, die Tage zu überbrücken.

Du bist der zwölfte Schweizer Bachelor. Warum bist du besser als deine Vorgänger?

Ich würde nicht sagen, dass ich besser bin. Spannender macht mich aber allemal, dass ich ein Künstler bin und nicht dem 0815-Bachelor-Bild entspreche.

Stehen die Frauen bei einem Musiker nicht ohnehin schon Schlange?

Das Künstler-Dasein ist ein Lifestyle, den man lebt. Die Liebe hingegen findet man an den verrücktesten Orten und skurrilsten Situationen. Deshalb war es für mich eine Chance, bei dem Format teilzunehmen.

Wie zufrieden bist du mit der Auswahl der Ladys, die in der Kuppelshow um dich buhlen?

Ich hatte ganz viele verschiedene Damen in meiner Staffel, weshalb ich sehr zufrieden bin.

Worauf achtest du bei der Wahl deiner Partnerin am meisten?

Für mich ist charakterliche Stärke essenziell. Ich mag es, wenn Durchsetzungsvermögen zu spüren ist und sie weiss, was sie will. Man muss sich allgemein auf Augenhöhe begegnen können.

Wie dominant bist du in einer Beziehung?

Ich glaube, wir alle haben etwas Dominantes in uns. Trotzdem überwiegt bei mir die Kompromissbereitschaft. Vieles kann man mit tiefgründigen Gesprächen klären, davon bin ich überzeugt.

Was ist dir optisch bei einer Frau wichtig?

Ich mag es, wenn eine Frau schöne, gepflegte Haare hat und als Dame auftritt. Ansonsten bin ich sehr offen.

Weshalb ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für eine neue Beziehung?

Ich habe viele alte Baustellen hinter mir gelassen und mich in meinem Leben gefunden. Jetzt will ich ein neues Kapitel aufschlagen – am liebsten mit einer guten Seele an meiner Seite.

Kannst du auch gut alleine sein oder brauchst du ständig jemanden an deiner Seite?

Ich bin gerne alleine und geniesse die Zeit mit mir selbst. Gleichzeitig liebe ich es aber auch, meine Familie um mich herum zu haben. Es kommt auf eine gesunde Mischung an.

Willst du noch mehr Kinder?

Auf jeden Fall! Unbedingt! Wie viele ist noch nicht ganz klar, eines soll es aber sicher noch werden.

Und wie siehts mit Heiraten aus?

Bin ich nicht abgeneigt. Wenn die Richtige kommt, wieso nicht.