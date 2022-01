Ware nie erhalten – Facebook-Betrüger zockt Käufer ab und taucht unter

1 / 4 Beim Facebook Marketplace gingen mehrere Käufer einem Betrüger ins Netz. (Symbolbild) 20min Markus Meier aus Flums SG wollte von ihm Wanderschuhe erwerben. z.V.g. Er bezahlte den Betrag von 250 Franken vorab per Twint, doch die Ware kam nie an. z.V.g.

Darum gehts Ein Mann hat auf Facebook verschiedene Waren zum Verkauf angeboten.

Er liess sich die Beträge dafür überweisen, sendete den Käufern die Ware jedoch nie zu.

Bei der Polizei sind deswegen mehrere Anzeigen eingegangen.

Markus Meier aus Flums SG weiss nicht mehr weiter. Er wollte im Facebook Marketplace Wanderschuhe der Marke «La Sportiva» erwerben. Dafür chattete er mit dem Verkäufer M. H.*, um nach der Beschaffenheit des Schuhs zu fragen. Dieser sei neu und habe zwei Monate Werksgarantie, schrieb H. in einem Chatverlauf, der 20 Minuten vorliegt. Meier bot an, den Schuh abzuholen, doch der Verkäufer antwortete: «Wir versenden nur noch.» Als Begründung gab er an, dass er und seine Frau den 21-jährigen Sohn an Corona verloren hätten und darum niemanden mehr persönlich treffen wollen. Des Weiteren sagte er ihm, dass er die Ware im Voraus bezahlen müsse. Er habe früher immer erst die Ware versandt und sei dann hintergangen worden. 3000 Franken habe ihn das gekostet. Markus Meier willigte ein, ihm den Betrag von 250 Franken für die Schuhe per Twint vorab zu überweisen.

Das Geld war weg, doch die Schuhe kamen nicht an. Meier schrieb dem Verkäufer nochmals auf Facebook. Er antwortete, dass die Wanderschuhe per B-Post unterwegs seien und er sie darum noch nicht habe. Meier verlangte daraufhin die Quittung der Post und fragte nochmals, wann die Schuhe denn ankommen würden. Eine Antwort bekam er nie. Mehr noch: M. H. blockierte ihn auf Facebook.

«Von Anfang an ein ungutes Gefühl»

«Ich hatte eigentlich von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache, doch ich dachte, dass ich so günstig nicht mehr an diese Schuhe komme und vor allem nicht mit zwei Monaten Werkgarantie. Ich kannte ja die Adresse von ihm und beschloss, persönlich hinzufahren und ihn zur Rede zu stellen», so Meier. Also fuhr er in den Kanton Uri zur angegebenen Adresse. H. war zwar am Briefkasten angeschrieben, jedoch war es ein älterer Mann, der die Tür öffnete. Dieser erzählte ihm, er habe ein Zimmer an M. H. vermietet, er habe jedoch fast nie seine Miete bezahlt und immer «Theater gemacht». Des Weiteren erfuhr Meier, dass H. gar keine Familie hat und folglich die Geschichte mit dem verstorbenen Sohn gelogen war. Wo sich H. derzeit genau aufhalte, wusste der Vermieter nicht, nur dass er sich irgendwo ins Berner Oberland abgesetzt habe. Er sei froh, dass H. weg ist.

Rund 40 Personen betrogen

Meier kam daraufhin auf Facebook mit mehreren Personen in Kontakt, die ähnliche Erfahrungen mit M. H. gemacht haben. «Ich chattete mit etwa 20 Käufern, die von ihm betrogen worden sind. Er inserierte unter anderem auch Stroh und Heu und war in verschiedenen Gruppen aktiv.» Von seinem Vermieter weiss Meier, dass es sogar rund 40 Geschädigte sein sollen. Viele davon hätten wie er vor der Türe gestanden und nach H. gefragt. Zwischen 2500 bis 3000 Franken soll der Betrüger insgesamt abgezockt haben. Angeblich besass H. einst eine Firma, die in Konkurs gegangen sei, weshalb er hoch verschuldet ist. «Ich und weitere Geschädigte haben die Vorfälle der Polizei gemeldet, doch bis jetzt hat sich nichts daraus ergeben», so Meier.

Reto Pfister von der Kantonspolizei Uri bestätigt, dass mehrere Anzeigen wegen dieser Betrugsfälle eingegangen sind. Die Person und ihr Vorgehen seien bekannt und das Verfahren laufe. Mehr Informationen könnten derzeit nicht erteilt werden.

*Name der Redaktion bekannt

