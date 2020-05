Erschreckendes Material

Facebook bezahlt Moderatoren 52 Millionen Dollar Schadenersatz

Ein kalifornisches Gericht hat entschieden, dass Facebook seinen Moderatoren eine hohe Schadenersatzsumme zahlen muss. Viele seien psychisch stark belastet.

Der Social-Media-Gigant Facebook hat zugestimmt, Moderatoren von problematischen Inhalten 52 Millionen Dollar Schadenersatz zu zahlen. Das Geld soll laut BBC an Personen gehen, die durch ihre Arbeit psychisch stark in Mitleidenschaft gezogen wurden und auch heute noch an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Dies hatten die Betroffenen zuvor in einer Sammelklage verlangt.