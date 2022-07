Altstätten SG: Facebook-Community wehrt sich gegen berüchtigten Rüpel-Fahrer

Der Unmut über einen älteren, rücksichtslosen Lenker eines roten Kleinwagens mit der Tempobegrenzung 30 wird derzeit in einer Facebook-Gruppe kundgetan. Der Mann soll in Altstätten SG unterwegs sein und diverse Vortrittsregeln missachten und somit die Sicherheit und Gesundheit der Anwohnenden gefährden. «Ich musste mit meinem Pferd auch bereits aufpassen, damit er mich nicht überfährt. Er hat das Gefühl, dass alle für ihn ausweichen müssen, wenn er kommt», schreibt eine Facebook-Nutzerin in einer Facebook-Gruppe.

«Mann beschimpfte meine Kollegin nach dem Vorfall»

Gegenüber 20 Minuten sagt Rosenberger zum Vorfall: «Mein zehnjähriger Hund sass hinten in meinem Veloanhänger. Ich sah, dass ein rotes Auto von links her um die Kurve rasen wollte, also konnte ich gerade noch rechtzeitig reagieren», sagt Jennifer Rosenberger aus Altstätten SG. Trotz ihres Ausweichmanövers sei das Auto in den Anhänger gekracht.