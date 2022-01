Grossbritannien – Facebook droht Sammelklage von 44 Millionen Menschen

So hätte der Konzern mit den Nutzerdaten Milliarden gemacht und im Gegenzug bloss eine kostenlose Plattform geboten.

Facebook droht in Grossbritannien eine massive Sammelklage.

In Grossbritannien läuft eine grossangelegte Sammelklage gegen den Facebook-Konzern, der seine Vormachtstellung auf dem Digitalmarkt über viele Jahre missbraucht haben soll. Das Besondere an der Klage: Als Kläger gelten automatisch alle Personen, die zwischen 2015 und 2019 Angebote von Facebook genutzt haben. Sie müssen sich nicht aktiv an der Klage beteiligen, sondern haben stattdessen die Möglichkeit, sich gegen eine Teilnahme zu entscheiden.