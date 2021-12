«Wilson Edwards» lobbyierte für China : Facebook entfernt wegen «Schweizer Biologen» Hunderte China-Konten

Im vergangenen Sommer war ein angeblicher Schweizer Forscher auf Social Media aktiv und setzte sich für chinesische Interessen ein. Nur: Einen «Wilson Edwards» gibt es nicht. Nun entfernte Facebook im Zusammenhang mit Edwards über 500 Konten.

Darum gehts Im Juli postete ein angeblicher Schweizer Wissenschaftler Beiträge, in denen er die USA beschuldigte, die WHO bei einer Untersuchung beeinflussen zu wollen: Ziel sei es, China zu diskreditieren.

Doch der Autor, ein Biologe namens Wilson Edwards, existiert nicht. Offenbar steckte chinesische Propaganda hinter dem Account.

Nun meldete die Facebook-Mutter Meta, man habe Hunderte von Profilen gelöscht, die mit dem Fake-Forscher in Verbindung standen.

Im Juli dieses Jahres tauchte auf Facebook das Profil eines angeblichen Schweizer Wissenschaftlers auf. Der Mann nannte sich Wilson Edwards und gab vor, Biologe zu sein. In einem ausführlichen Post äusserte er seine Bedenken, dass die USA gemeinsam mit der WHO versuchen könnte, sich in eine Untersuchung zur Herkunft des Sars-CoV-2-Virus einzumischen und dabei China zu diskreditieren. Er habe mit Sorge beobachtet, wie die Untersuchung «politisiert» werde, schrieb er. Edwards wandte sich dabei an englischsprachige Zielgruppen in Taiwan, Hongkong und im Tibet. Grosse Reichweite erhielt er allerdings nicht.

Rasch wurde aufgedeckt, dass der angebliche Wissenschaftler eine Erfindung und seine Behauptungen pure Propaganda waren. Auch die Schweizer Botschaft in Peking trug dazu bei, den Fake-Account zu entlarven: Sie gab an, es sei ihr kein Bürger dieses Namens bekannt und bat Edwards, sich doch bei ihnen zu melden. Gleichzeitig bat sie chinesische Medien, Online-Artikel zu entfernen, in denen Edwards Aussagen aufgenommen worden waren. Es wurde offensichtlich, dass das Ganze ein plumper Versuch chinesischer Kreise war, das Land in der Corona-Krise besser aussehen zu lassen.

«Kampagne war weitgehend erfolglos»

Nun gab das Facebook-Mutterunternehmen Meta bekannt, es habe seit August insgesamt 524 Facebook-Konten, 20 Gruppen-Sites und 86 Insta-Accounts gelöscht, die im Zusammenhang mit dem Fake-Forscher standen. Man habe die entsprechenden Aktivitäten mit «Personen auf dem chinesischen Festland» in Verbindung bringen können, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen Meta-Sprecher. Es seien dies Mitarbeiter eines Unternehmens und Personen, die mit staatlichen chinesischen Stellen in Verbindung stehen würden. Dabei hätten sie ein virtuelles privates Netzwerk genutzt, um ihre wahre Identität zu verschleiern.

«China erfand wohl einen Schweizer Experten, weil es glaubte, niemand hätte mehr Glaubwürdigkeit als ein Experte aus der neutralen Schweiz», erklärte dazu Paul Widmer, Historiker und langjährige Schweizer Diplomat, gegenüber 20 Minuten.

Der Effekt, den «Wilson Edwards» mit seinen Posts angerichtet hatte, scheint allerdings nicht allzu stark ausgefallen zu sein. Die Social-Media-Kampagne sei «weitgehend erfolglos» gewesen, so Meta. Und wie Widmer weiter sagte, habe China nun «alles Interesse daran, dass dieser peinliche Fall so rasch als möglich in Vergessenheit gerät.»

