Facebook entlässt Mitarbeiter, die Nutzerinnen ausspionierten

Sie missbrauchten den Zugriff und sahen so teilweise sensible Daten, etwa den Standort der Person in Echzeit.

Die Autorinnen Cecilia Kang und Sheera Frenkel berichten in ihrem Buch «An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination» von massiven Missständen im Entwicklerteam der Social-Media-Plattform Facebook. In einem Zeitraum von Januar 2014 bis August 2015 sollen 52 Facebook-Mitarbeiter gegen interne Regeln verstossen haben, um sich so unerlaubt Zugriff auf Daten zu verschaffen.

Unter den Verstössen waren mehrere Männer, die sich die Profildaten ihrer Dates ansahen. «Die internen Systeme von Facebook bieten einen reichen Fundus an Informationen, darunter private Chats des Facebook Messengers, besuchte Events, Likes, die man abgegeben oder Beiträge, die man angeklickt hat und Fotos – auch solche, die man gelöscht hat», schreiben die Autorinnen in einem Artikel auf Telegraph.co.uk .

Frau in Hotel gefunden

Ein Programmierer, der seinem Date nachstellte, sah im System etwa die Kategorien, in die Facebook die Frau für Werbetreibende eingeordnet hatte: Laut Facebook war sie in ihren Dreissigern, führte ein aktives Leben und war politisch links. Abgedeckt war auch ein ganzes Spektrum an Interessen – ihre Liebe zu Hunden und ihr Aufenthalten in Südostasien. Zudem sah der Mann über die Facebook-App, die auf dem Handy installiert war, ihren Standort in Echtzeit. «Was er zu sehen bekam, war mehr an Informationen, als er im Laufe von Dutzend Dates hätte herausfinden können», schreiben die Autorinnen.