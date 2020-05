Oversight Board

Facebook gründet ein neues Komitee zur Moderation von Härtefällen

Immer wieder kommt es auf Facebook zu Disputen über möglicherweise fälschlich gelöschte Posts. Dem soll nun ein neues, unabhängiges Gremium entgegenwirken.

Neu soll ein unabhängiges Gremium in Härtefällen bei der Moderation von Facebook-Inhalten aushelfen.

Immer wieder stellt Facebook Versuche an, gegen Fake News und Missinformation auf ihrer Plattform anzukämpfen. Dies hat sich besonders auch in der Zeit des Coronavirus gezeigt, als Facebook begann, alle Posts zu löschen, die Falschinformationen zur Krankheit enthielten oder die Social-Distancing-Regeln verletzten. Aber auch hierbei gelingt es nicht in hundert Prozent der Fälle, falsche Posts aufzustöbern. Dafür trifft es auch immer wieder Posts, die eigentlich gar nicht gegen die Community-Regeln verstossen oder keine Fake News enthalten.