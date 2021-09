Geleakte Dokumente - «Facebook ignoriert seinen negativen Einfluss auf die Gesellschaft»

Das habe grosse negative Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft, so das Journal.

So soll das Unternehmen immer wieder interne Studien durchgeführt haben, und negative Resultate absichtlich ignoriert haben.

Das «Wall Street Journal» hat eine Serie veröffentlicht, in der es heftige Kritik an Facebook übt.

Das Social-Media-Unternehmen Facebook muss sich diese Tage mit heftiger Kritik auseinandersetzen. Dahinter steckt eine fünfteilige Serie des «Wall Street Journal» (WSJ), die das Medium nur die « Facebook Files » nennt, und die verschiedenste Missstände im Unternehmen aufdecken soll. So haben die Untersuchungen des «WSJ» beispielsweise gezeigt, dass sich Facebook aufgrund von eigenen Studien bewusst ist, dass die Nutzung von Instagram insbesondere für junge Mädchen äusserst schädliche Folgen nach sich ziehen kann, wie auch 20 Minuten berichtete .

Auch die übrigen «Facebook Files» zeigen verschiedenste Studien und Dokumente von Facebook, die auf Missstände hinweisen, gegen die das Unternehmen laut dem Journal aber zu wenig unternimmt. So zeigen geleakte, interne Dateien beispielsweise, dass Facebook darüber im Bilde ist, dass ihr Algorithmus im News Feed zu einer verstärkten Aufspaltung der Nutzerinnen und Nutzer führt. Dieser wurde im Jahr 2018 eingeführt und hatte zur Folge, dass das Kommentieren und Teilen eines Facebook-Posts als viel wichtiger gewertet wurde als das einfache Liken.

Sonderbehandlung von Promis

In der Folge begannen Interessensgruppen und News-Outlets verstärkt, emotionalisierte und aggressivere Posts zu verfassen, da dies dem Engagement und der Verstreuung ihres Posts zuträglich war. Laut dem «WSJ» soll sich Facebook-CEO Mark Zuckerberg wiederholt dagegen ausgesprochen haben, diesen Algorithmus anzupassen, da er auch für Facebook selbst mehr Engagement brachte. Laut socialmediatoday.com ist dies alarmierend. Es zeige, dass das Unternehmen willentlich Entscheidungen getroffen habe, die die Gesellschaft als Ganzes negativ beeinflussen.

Ein weiterer Punkt, den das «WSJ» aufzeigt, ist , dass Facebook es berühmten oder bekannten Persönlichkeiten erlaubt, hin und wieder die Regeln der Plattform zu brechen. So soll es dem brasilianische Fussballspieler Neymar da Silva Santos Jr. beispielsweise erlaubt gewesen sein, Nacktfotos einer Frau zu posten, die ihn der Vergewaltigung angeklagt hat. Die Fotos verschwanden erst nach einer Weile wieder von der Plattform. Es soll aber auch bei anderen berühmten Persönlichkeiten zu einer verminderten Moderation ihrer Posts gekommen sein.

Fake News und Fehlinformationen

Zuletzt klagt das «WSJ» Facebook an, viel zu wenig gegen die genannten Punkte zu unternehmen. Dies sei auf einer gesellschaftlichen Ebene gefährlich, da so Fehlinformationen eine Plattform finden und Fake News zum Thema Covid-19 und Impfungen die Runde machen. So soll sich gezeigt haben, dass rund 41 Prozent aller untersuchten englischsprachigen Kommentare auf Facebook zum Thema Corona-Impfung zur Vorsicht aufgerufen haben. Dies kann potenziell gravierende Folgen auf andere Nutzerinnen und Nutzer haben.