Neuer Name : Facebook-Konzern heisst künftig Meta

Der Facebook-Konzern ändert seinen Konzernnamen in Meta. Das gab Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Donnerstag bekannt. Wird sein neues «Metaverse» der Nachfolger des mobilen Internets?

Meta wird als Dach für all diese und weitere Angebote dienen. «Unsere Apps und ihre Marken werden sich nicht ändern», sagte Zuckerberg bei einer jährlichen Entwicklerkonferenz.

Das gab Facebook-CEO Mark Zuckerberg am 28. Oktober 2021 bekannt.

Der in die Kritik geratene US-Internetriese Facebook gibt sich einen neuen Namen: Der Online-Konzern wird künftig Meta heissen.

Das soll die Zukunft im virtuellen «Metaverse» einläuten, an die Gründer Mark Zuckerberg glaubt.

Der Facebook-Konzern gibt sich einen neuen Namen. Die Dachgesellschaft über Diensten wie Facebook oder Instagram soll künftig Meta heissen, wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Donnerstag bekanntgab. Mit dem neuen Namen will Zuckerberg den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung «Metaverse» lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation – und auch seines Unternehmens sieht.