Umstrittene Software : Facebook löscht 1 Milliarde Gesichter aus seiner Datenbank

Bereits seit längerem machte das soziale Netzwerk keine Vorschläge für Tags mehr. Nun werden auch die Daten hinter der umstrittenen Gesichtserkennung gelöscht.

Schon seit längerem wurden Freunde nicht mehr automatisch in Bildern getagged.

Facebook schafft die Gesichtserkennungs-Funktion ab, mit der Nutzerinnen und Nutzer automatisch in Fotos markiert werden konnten. Gespeicherte Daten zur Identifizierung der Gesichter von mehr als einer Milliarde Menschen werden gelöscht, wie das Online-Netzwerk am Dienstag ankündigte. In der Gesellschaft gebe es Sorgen um den Einsatz von Gesichtserkennungs-Technologien – und Regulierer seien immer noch dabei, Regeln dafür zu entwickeln, hiess es zur Begründung.