Facebook Messenger ist down – Tausende User mit Problemen

Der Facebook Messenger hat am Montag in mehreren Ländern weltweit mit Störungen zu kämpfen.

Der Messenger von Facebook hat am Montag mit Problemen zu kämpfen, Tausende User weltweit bemerkten den Ausfall des Online-Dienstes. Auf der englischen Service-Seite «Down Detector» gingen über 200 Störungsmeldungen ein. Auch in der Schweiz gibt es wenige Störungsmeldungen, die Hauptprobleme scheinen jedoch in den USA und in Grossbritannien zu liegen. Einige User gaben an, keine Nachrichten mehr senden oder empfangen zu können, andere konnten nicht einmal mehr auf die App zugreifen, berichtet die englische «Daily Mail».