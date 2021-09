Privatsphäre adé - Facebook-Moderatoren können private Whatsapp-Nachrichten mitlesen

Weltweit benutzen rund zwei Milliarden Userinnen und User den Chat-Dienst Whatsapp, der zum Mutterkonzern Facebook gehört. Viele davon greifen auf Whatsapp zurück, weil der Messenger verspricht, die Nachrichten, die verschickt werden, privat zu halten. Dass diese aber nicht in allen Fällen so privat sind, wie bisher gedacht, zeigt ein neuer Bericht der Nonprofit-Plattform Propublica.org.

Grundsätzlich sind private Nachrichten, die über Whatsapp verschicken werden, Ende-zu-Ende verschlüsselt. Dies bedeutet, dass eine Textnachricht, ein Bild oder ein Video beim Senden in einen unverständlichen Code verschlüsselt wird und erst beim Empfänger wieder entschlüsselt werden kann. Würde die Nachricht in der Mitte abgefangen, könnte man diese nicht entziffern. Dies gilt auch für Facebook. Nicht einmal das Unternehmen selbst hat also Zugriff auf die Inhalte, die über die Plattform verschickt werden – in den meisten Fällen.