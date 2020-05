Neues Feature

Facebook richtet neue Plattform fürs Online-Shopping ein

Neu soll Facebook nicht nur Freunde vernetzen, sondern auch Kunden und Geschäfte einander näherbringen. Dafür kann ab sofort «Facebook Shops» eingerichtet werden.

Viele kleinere und grössere Geschäfte kämpfen momentan ums Überleben. Da die Kundschaft im Laden ausbleibt, gehen viele Einnahmen verloren. Diesem Trend will sich Facebook nun entgegenstellen und hat am Dienstag gleich zwei neue Features angekündigt. Es handelt sich dabei um «Facebook Shops» und «Live Shopping».

«Bei Facebook geht es darum, Menschen mit den Dingen zu verbinden, die sie lieben. Das beinhaltet Freunde und Familie, aber auch Produkte», heisst es in einer Medienmitteilung von Facebook. Nun wolle man den Usern eine Plattform bieten, wo gerne eingekauft wird. Dies solle kleineren Unternehmen dabei helfen, online aufzutreten, und den Kontakt zu den Kunden erleichtern.

Was ist «Facebook Shops»?

Via «Facebook Shops» sollen Unternehmen und Kunden sowohl auf Facebook als auch auf Instagram direkt auf Online-Shops zugreifen können. Die Einrichtung eines solchen Shops ist kostenlos. Dort können schliesslich Produkte präsentiert und angeschaut werden. Zu finden sind solche Shops laut Facebook über Storys und Anzeigen oder natürlich die direkte Facebook- oder Instagram-Seite des Geschäfts.

Innerhalb dieser Shops können schliesslich direkt Produkte angeschaut und Bestellungen aufgegeben werden. Ausserdem besteht die Möglichkeit, direkt mit den Besitzern des Shops via Facebook Messenger, Whatsapp oder Instagram-Direktnachricht in Kontakt zu treten. Die Shops wurden am Dienstagabend bei Facebook live geschaltet.