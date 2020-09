Über den Facebook-Messenger sollen Nachrichten künftig nur noch an fünf Personen weitergeleitet werden können. Damit will Facebook weiter gegen Fake News vorgehen. Bereits Anfang September hatte …

Gegen Letzteres will das Tech-Unternehmen jetzt weiter vorgehen. Nutzer des Facebook-Messengers können in Zukunft Nachrichten nur noch an maximal 5 Personen oder Gruppen weiterleiten. Bisher hätten Inhalte an bis zu 150 Personen gleichzeitig weitergeleitet werden können, schreibt die «New York Times». Die Verbreitung von Fehlinformationen oder schädlichen Inhalten soll damit eingedämmt werden. Das soziale Netzwerk steht kurz vor den US-Wahlen und aufgrund der Coronavirus-Pandemie unter Druck, gegen Fake News vorzugehen.