Doch keine eigene Plattform - Facebook stellt Pläne für Instagram für Kinder vorerst ein

Grund dafür ist unter anderem eine Veröffentlichung des «Wall Street Journals», in der Facebook heftig kritisiert wird.

Facebook legt seine Pläne, eine Instagram-Plattform für Kinder unter 13 Jahren zu bauen, auf Eis. Das hat der Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Blogpost angekündigt. Man wolle die Zeit nutzen, um sich mit «Eltern, Experten sowie politischen Entscheidungsträgern» zu beraten.

Die Ankündigung kommt nur kurze Zeit nach einer Veröffentlichung des «Wall Street Journals», in welcher Facebook unter anderem angeprangert wird, weil Instagram erwiesenermassen einen negativen Einfluss insbesondere auf junge Mädchen habe. Ausserdem richteten sich 99 Aktivisten-Gruppierungen im April mit einem offenen Brief an Facebook und baten darum, das Projekt zur Plattform für unter 13-Jährige nicht umzusetzen.