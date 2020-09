Aus Protest gegen die Sterbehilfe-Regelung in Frankreich will der 57-jährige Alain Cocq seinen Tod live auf Facebook übertragen. Cocq leidet seit 30 Jahren unter einer unheilbaren Arterien-Erkrankung. Bereits neun Mal musste er schon wiederbelebt werden. Nun will er seinem Leben ein Ende setzen. Doch Facebook will den Stream nicht zeigen: «Unsere Regeln gestatten es nicht, Suizid-Versuche zu zeigen» begründet der US-Konzern seine Entscheidung.