Neue Regelung : Facebook verbietet jetzt Posts, die den Holocaust leugnen

Neu sollen auf der Social-Media-Plattform von Mark Zuckerberg keine Posts mehr geduldet werden, die den Völkermord an Juden leugnen. Dies könne aber nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, so der CEO.

Dabei handelt es sich um Menschen, die den Völkermord an Juden durch die Nationalsozialisten leugnen.

Facebook verbietet in seinem Dienst nach einer jahrelangen Debatte weltweit die Holocaust-Leugnung. Der Firmengründer und Chef Mark Zuckerberg verwies zur Begründung auf eine Zunahme des Antisemitismus.

Die Abwägung zwischen Redefreiheit und dem Schaden durch die Leugnung oder Verharmlosung des Völkermordes an Juden durch die Nationalsozialisten habe ihm zu schaffen gemacht, räumte Zuckerberg in einem Facebook-Eintrag am Montag ein. «Beim aktuellen Zustand der Welt» halte er ein Verbot aber für die richtige Entscheidung.