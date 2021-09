Missbrauchtes Vertrauen - Facebook-Verkäufer zockt Freiburger mit Playstation 5 ab

Der 28-Jährige blieb aber vorsichtig: er wollte eine Ausweiskopie des Anbieters sehen, um einem Betrug vorzubeugen. Ausserdem habe S. sogar per Videoanruf mit dem Inserenten telefoniert. «Es schien alles in Ordnung zu sein, ich ging nicht von einem Betrug aus» , sagt der Freiburger.

Nach mehreren Sicherheitsprüfungen , wie dem gegenseitigen Zusenden von Ausweiskopien und einem Videoanruf sei sich S. sicher gewesen, wie er sagt: «Es schien alles in Ordnung zu sein, ich ging nicht von einem Betrug aus.» Sie hätten sich gut verstanden, so S.: «Wir wollten uns sogar persönlich kennenlernen und zusammen etwas trinken gehen.»

Immer wieder vertröstet

Der 28-Jährige habe kurz darauf das Geld via Twint überwiesen und dem Anbieter per Whatsapp einen Screenshot der Bezahlbestätigung geschickt. Dieser habe sich bedankt und versichert, dass er die Konsole am nächsten Tag versenden würde. Als S. aber am Tag darauf nachfragt, habe ihn der Facebook-Verkäufer vertröstet.