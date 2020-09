Einige Facebook- und Instagram-Nutzer haben in den vergangenen Tagen einen seltsamen Aufruf erhalten.

Es klingt paradox: Facebook hat angekündigt, seinen Nutzern eine Geldsumme auszubezahlen, falls sie ihren Account noch vor Ende September und vor allem im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA deaktivieren. Was wie ein schlechter Scherz oder eine Betrugsmasche klingt, stammt aber tatsächlich von Facebook selbst.

So haben einige Nutzer in den letzten Tagen auf Facebook oder Instagram den Aufruf erhalten, bei diesem Verzicht mitzumachen. Darin heisst es: «Wir wüssten gerne, wie viel man dir bezahlen müsste, damit du deinen Account bis Ende September für entweder eine Woche oder sechs Wochen deaktivierst.» Zur Auswahl stehen 10 Dollar pro Woche, 15 Dollar pro Woche oder 20 Dollar pro Woche.

Facebook steckt tatsächlich dahinter

Als die ersten Screenshots des Aufrufs im Internet auftauchten, herrschte zuerst einmal Verwirrung. Diese klärte die Mediensprecherin von Facebook, Liz Bourgeois, aber gleich selbst auf. In einem Tweet bestätigt sie, dass tatsächlich jede Person, die dem Aufruf folgt, eine Kompensation erhalte. Ausserdem erklärte sie auch, was hinter dem Ganzen steckt.

Tatsächlich handelt es sich um ein ein wissenschaftliches Experiment, das Facebook zusammen mit internen und externen Forschenden auf die Beine gestellt hat. Dieses steht in Zusammenhang mit einer grösseren Forschungsinitiative , die der Konzern diesen August lanciert hat. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Rolle Social-Media-Seiten wie Facebook und Instagram im Vorfeld einer Präsidentschaftswahl spielen.

Grosse Verantwortung

Man sei sich bewusst, dass dies bedeute, dass Facebook und andere Social-Media-Unternehmen eine grosse Verantwortung tragen, so das Schreiben weiter. «Facebook arbeitet ständig an der Art und Weise, wie wir demokratische Partizipation fördern. Um dies aber weiterhin möglich zu machen, müssen wir besser verstehen, ob uns Social Media zu einer polarisierteren Gesellschaft macht oder vor allem jene Unterschiede hervorhebt, die bereits in der Gesellschaft existieren. Wir müssen verstehen, ob die sozialen Medien die Menschen zu besser oder schlechter informierten Personen machen. Und zuletzt müssen wir herausfinden, wie die sozialen Medien die Einstellungen gegenüber der Regierung und der Demokratie beeinflussen.»