Depression und Selbstzweifel - Facebook weiss, dass Instagram für Jugendliche ungesund ist 

13 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer in Grossbritannien geben an, Instagram stecke hinter ihren suizidalen Gedanken.

In den Studien zeigt sich, dass rund 13 Prozent der Nutzerinnen und Nutzern in Grossbritannien und sechs Prozent in den USA ihre suizidalen Gedanken auf die Nutzung von Instagram zurückführen. Ausserdem zeigen sich rund ein Drittel aller befragten Mädchen mit ihrem Körper unzufrieden und geben an, dass Instagram dieses negative Selbstbild nur noch verschlimmere.