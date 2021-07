Facebook will mit Metaverse eine virtuelle Welt für Nutzerinnen und Nutzer schaffen

«Metaverse» : Facebook will eine virtuelle Welt für Nutzerinnen und Nutzer schaffen

Arbeiten, Geld ausgeben und sich mit Freunden treffen – und das alles in einer kompletten Online-Welt. Das möchte Facebook in Zukunft möglich machen.

Facebook will eine Online-Welt für Userinnen und User bauen.

Game-Entwickler Epic Games arbeitet an einem ähnlichen Projekt.

Ein Team von Expertinnen und Experten der Online-Plattform Facebook arbeitet künftig an der Erschaffung einer virtuellen Welt namens «Metaverse». Wie das US-Unternehmen am Montag (Ortszeit) mitteilte, sollen sich Nutzerinnen und Nutzer in dieser künstlichen Online-Welt treffen können, Geld ausgeben, Medien konsumieren und möglicherweise sogar arbeiten. Das Projekt wird von Facebook-CEO Mark Zuckerberg als zentral für die Zukunft von Facebook angesehen.